به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از اساتید و مربیان مؤسسه فرهنگی قرآنی «تدبر در قرآن و سیره»، ضمن تشریح رویکردهای گام دوم تحول این سازمان، اظهار کرد: خراسان رضوی به واسطه وجود مضجع شریف امام رضا (ع)، از ظرفیت‌های قرآنی بی‌نظیری برخوردار است که متأسفانه تاکنون آن‌گونه که باید در سطح جهان اسلام بروز و ظهور نیافته است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی در استان، تصریح کرد: همان‌طور که در حوزه هیئت‌ها، مداحان و تشکل‌های دینی موفق به ایجاد تحول و صف‌آرایی در جبهه جهاد تبیین شده‌ایم، بنا داریم در گام دوم تحول، رویکرد اصلی را بر تبدیل خراسان رضوی به «استان قرآنی» متمرکز کنیم. این یک هدف دور از برآورد نیست، بلکه مبتنی بر ظرفیت‌های موجود، از جمله حضور بیش از ۸۰ استاد بین‌المللی، ۵۰۰۰ حافظ قرآن و صدها خانه و مؤسسه قرآنی فعال است.

وی با تأکید بر ضرورت کاربردی‌سازی آیات قرآن در زندگی روزمره اقشار مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: تأکید حجت الاسلام قمی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی بر طرح «زندگی با آیه‌ها» نیز برآمده از نظریه «ذهن قرآنی» رهبر شهید انقلاب است. اگر بتوانیم با بهره‌گیری از روش‌های تدبر، قرآن را از سطح تلاوت به سطح کاربرد در زندگی راننده تاکسی، کارمند، مغازه‌دار و دانش‌آموز برسانیم، بر بسیاری از مشکلات فائق خواهیم آمد.

همتی فر ضمن قدردانی از فعالیت‌های مؤسسه تدبر در قرآن و سیره، گفت: دست یاری خود را به سوی تمامی صاحب‌نظران و اندیشمندان این عرصه دراز می‌کنیم تا با هم‌افزایی، پیوند عمیق میان ثقلین (قرآن و عترت) را در فعالیت‌های بین‌المللی استان متبلور سازیم.