سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم خرد و پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز، مرحله دیگری از طرح آرامش در سطح شهرستان فلاورجان به اجرا درآمد.
وی افزود: این طرح با مشارکت یگانهای انتظامی و تمرکز بر مناطق دارای بیشترین آسیبهای اجتماعی اجرا شد و طی ۷۲ ساعت گذشته مأموران موفق شدند ۱۰۰ معتاد متجاهر را شناسایی و جمعآوری کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با بیان اینکه این افراد پس از هماهنگیهای لازم به مراکز مجاز درمان و بازتوانی معرفی شدند، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرحها علاوه بر ارتقای امنیت عمومی، فراهمسازی زمینه درمان و بازگشت این افراد به چرخه زندگی سالم اجتماعی است.
وی ادامه داد: حضور معتادان متجاهر در معابر عمومی و برخی نقاط حاشیهای، علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان، زمینهساز بروز برخی جرائم خرد و آسیبهای اجتماعی میشود که مقابله با آن نیازمند اقدامات مستمر و هماهنگ دستگاههای مسئول است.
سرهنگ هادیان با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای مشابه خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده اعتیاد و مواد مخدر که ریشه بسیاری از ناهنجاریها و جرائم است، با جدیت در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد و این روند به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مرتبط با توزیع یا مصرف مواد مخدر، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
