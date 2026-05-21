به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانهها، با بیان اینکه ایران در طول تاریخ همواره با محدودیتها به سمت پیشرفت رفته است، اظهار کرد: مسیرهای جدید دریایی و بازگرداندن جزایر به خاک کشور، ما را در محدودیتهای آبی به قنات رساند و در حوزه ارتباطات به دلیل گستردگی سرزمین به سمت چاپارخانهها رفتیم.
وی افزود: فکر میکنم این دوره هم از همان جنس است و خطر و ضرورت، ایران را به سمت شکوفایی در عرصههای جدید سوق خواهد داد.
بازآرایی مسیرهای جدید دریایی به جای تمرکز صرف بر بنادر جنوب
معاون وزیر کشور با اشاره به تحولات در بنادر جنوبی کشور گفت: تمرکزی که انجام شده، به دلیل اتفاقاتی که در بنادر جنوبی کشور رخ داد، ما را به سمت بازآرایی و ایجاد مسیرهای جدید دریایی حرکت داد.
به گفته دوستی، این تمرکز صرفاً بر روی مسیرهای جدید فیزیکی نیست و بخش اصلی مسائل ما از جنس نرمافزاری، حقوقی و دیپلماسی اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات در دست انجام، سه محور اصلی را برشمرد و افزود: نخست مسیرهای مالی و مبادی تأمین، بعدی پیشاظهاری در مرزها و همچنین تمرکز بر نرمافزارها مورد توجه است.
وی خاطرنشان کرد: در گمرک این کار را هم دارند پیش میبرند و ترکیبی از موضوعات نرمافزاری و سختافزاری میتواند به پیشبرد اهداف کمک کند.
هماهنگی قوانین ارزی و مبارزه با قاچاق
معاون وزیر کشور با اشاره به مسائل قانونی پیش روی تجارت کشور بیان کرد: سایه سیاستهای ارزی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا بر تجارت کشور سنگینی میکند که هماهنگی بین این قوانین در حال انجام است.
دوستی تصریح کرد: بعضی از مرزهای ما نیاز به مشوق دارند و ما باید حتماً از ابزار مشوقها برای فعال کردن تمام ظرفیتهای کشور استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: احتمالاً در برخی از مرزهای غربی و شمالی باید از این ظرفیت استفاده کنیم تا بتوانیم آرایش جدیدی برای حمل و انتقال کالا به کشور ایجاد کنیم.
