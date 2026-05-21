بازگشت ۲۱۰۰ قطعه مرغ به چرخه توزیع ایلام

فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی کمبود عرضه مرغ در روزهای اخیر و با تشدید گشتهای مشترک تعزیرات، گزارشهای مردمی و رصد اطلاعاتی، یک کامیون حامل مرغ غیرقانونی در دهلران شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در بازرسی انجامشده، ۶ تن مرغ خارج از شبکه معادل ۲۱۰۰ قطعه کشف شد که با هدف اخلال در بازار و کسب سود نامتعارف حمل میشد.
زرگوش ادامه داد: با دستور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، ضمن توقیف خودروی حامل، محموله کشفشده برای توزیع در بازار استان به کشتارگاه بازگردانده شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام، این اقدام در راستای کمک به تنظیم بازار و حفظ امنیت غذایی استان انجام شده است.
