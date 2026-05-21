  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

شکیبی ‌نسب: برای انتقال ۱۷ میلیون تن کالا از مسیر خزر برنامه‌ ریزی شد

رشت- رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش سهم بنادر شمالی در واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی خبر داد و گفت: برای انتقال ۱۷ میلیون تن کالا از مسیر خزر برنامه‌ریزی شده است.

محمد شکیبی‌ نسب در حاشیه نشست رفع موانع توسعه تجارت در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنادر شمالی امروز نقش مهمی در پشتیبانی اقتصادی کشور و تأمین پایدار کالاهای اساسی برعهده دارند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به عملکرد بنادر کشور در ماه‌های گذشته بیان کرد: از ابتدای اسفندماه تاکنون، بیش از ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده که از این میزان، حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مربوط به کالاهای اساسی بوده است.

به گفته شکیبی‌نسب، همچنین در همین بازه زمانی، بیش از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی از بنادر کشور خارج و وارد شبکه توزیع شده که این مسئله نشان‌دهنده استمرار جریان تأمین کالا در کشور حتی در شرایط دشوار و بحرانی است.

وی با اشاره به تغییر سهم بنادر شمالی در واردات کالاهای اساسی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۲ درصد واردات کالاهای اساسی از طریق بنادر جنوبی و تنها ۱۸ درصد از طریق بنادر شمالی انجام می‌شد، اما در ماه‌های اخیر این نسبت دستخوش تغییر شده و اکنون سهم بنادر شمالی به ۳۲ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس سیاست‌گذاری‌های جدید، برنامه‌ریزی شده تا حدود ۱۷ میلیون تن کالا از طریق بنادر شمالی کشور وارد و جابه‌جا شود که تحقق این هدف نیازمند بسیج همه ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، زمینی و لجستیکی کشور است.

وی با بیان اینکه تحقق برنامه انتقال ۱۷ میلیون تن کالا نیازمند خروج روزانه حدود ۴۷ هزار تن کالا از بنادر شمالی است، خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، روزانه نزدیک به ۲ هزار کامیون باید در بنادر شمالی بارگیری و کالا را به نقاط مختلف کشور منتقل کنند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: تحقق این حجم از جابه‌جایی کالا بدون همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی، گمرک، شبکه حمل‌ونقل و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و همه دستگاه‌ها باید با نگاه ویژه و درک شرایط کشور، همکاری حداکثری داشته باشند.

شکیبی‌نسب با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در فرآیند ترخیص کالا بیان کرد: بیش از ۲۷ دستگاه در روند ترخیص کالا دخیل هستند و اگر قرار است بنادر شمالی نقش مؤثری در تأمین نیاز کشور ایفا کنند، تسریع در فرآیندهای اداری و تسهیل رویه‌های ترخیص ضروری است.

وی با قدردانی از همکاری گمرک در ماه‌های اخیر افزود: در حوزه ترخیص کالا، به‌ویژه در شرایط حساس اخیر، همکاری خوبی میان گمرک و سازمان بنادر شکل گرفته، اما همچنان نیازمند توسعه رویه حمل یکسره، تسهیل ترخیص ۱۰۰ درصدی و کاهش بروکراسی اداری هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سهم هر یک از بنادر شمالی در برنامه جدید جابه‌جایی کالا را تشریح کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵ میلیون تن کالا از طریق بندر انزلی و بنادر تابعه، ۹ میلیون تن از طریق بندر امیرآباد و حدود ۳ میلیون تن نیز از طریق بندر نوشهر و بنادر وابسته جابه‌جا خواهد شد.

