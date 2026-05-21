فرونشست زمین در قزوین خودروی نیسان را بلعید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال حسینی اظهار کرد: در پی وقوع حادثه ریزش زمین و فرورفتن چاه در حیاط یک منزل مسکونی واقع در خیابان منتظری قزوین، یک دستگاه خودروی نیسان به داخل چاه سقوط کرد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی قزوین نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ را به محل حادثه اعزام کرد و با حضور بهموقع آتشنشانان، عملیات ایمنسازی محل و خارج کردن خودرو با موفقیت انجام شد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی قزوین با تأکید بر پیشگیری از چنین حوادثی تصریح کرد: شهروندان از بازدید دورهای چاههای منازل و کنترل نشست پارکینگ و حیاط منازل غافل نشوند و برای رفع مشکلات احتمالی حتماً از افراد مجرب و متخصص استفاده کنند.
این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و خودروی سقوطکرده با تلاش نیروهای امدادی از چاه خارج شد.
