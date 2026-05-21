هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت «قابل قبول» قرار گرفت

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوا در هر دو شهر کمتر از حد استاندارد ۱۰۰ بوده و در محدوده قابل قبول ارزیابی می‌شود.

وی افزود: در شهرکرد شاخص کیفیت هوا عدد ۶۲ را نشان می‌دهد؛ همچنین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۰ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۴۲ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بروجن نیز شاخص کیفیت هوا ۸۰ ثبت شده و غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۷ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۵۱ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است.

کریمی تصریح کرد: بر اساس این داده‌ها، کیفیت هوا در هر دو شهر در شرایط قابل قبول قرار دارد و برای عموم مردم مشکلی ایجاد نمی‌کند.