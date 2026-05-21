به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب‌اصفهانی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از توانمندی‌های یکی از مجموعه‌های صنعتی استان اصفهان با تبیین مرز میان وظایف حاکمیت و بخش خصوصی اظهار کرد: کار دولت‌ها این نیست که با یک کارخانه قرارداد خرید انبوه کالا ببندند و آن را به‌صورت رایگان توزیع کنند، بدون آنکه مشخص باشد مصرف‌کننده نهایی چه کسی است و آیا آن کالا واقعاً مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در نهایت وارد بازار آزاد می‌شود.

وی افزود: باید این نوع نگاه‌های قدیمی کنار گذاشته شود و تمرکز اصلی بر مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد تا سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف به‌صورت هدفمند اجرا شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نقش حمایتی دولت از صنایع و زنجیره بهینه‌سازی مصرف انرژی ادامه داد: حاکمیت نباید به جای مردم تصمیم بگیرد که چه خودرویی سوار شوند یا چه کالایی با چه ویژگی‌هایی خریداری کنند؛ در واقع دولت حق ندارد سلیقه خود را به مصرف‌کننده تحمیل کند و این مکانیزم بازار و انتخاب خود مردم است که تعیین می‌کند چه کالایی مورد استفاده قرار گیرد یا چه تغییری در تجهیزات و وسایل مصرفی ایجاد شود.

سقاب‌اصفهانی تصریح کرد: وظیفه اصلی دولت ایجاد سازوکار و بستری است که در آن بازار صنعت رونق بگیرد و مسیر بهینه‌سازی مصرف نیز هموار شود.

وی با اشاره به تجربه برخی سیاست‌های حمایتی در حوزه معیشت گفت: همان‌گونه که اجرای طرح کالابرگ در بخش مواد غذایی به ایجاد جریان تولید و تقویت معیشت مردم کمک کرد، در حوزه انرژی نیز دولت باید با استفاده از ابزارهایی مانند گواهی‌های بهینه‌سازی و سازوکارهایی نظیر «ولت» زمینه فعال شدن بازار و مشارکت بخش‌های مختلف را فراهم کند.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: کار دولت تعیین نوع یا کیفیت کالایی که مردم باید استفاده کنند نیست، بلکه وظیفه حاکمیت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و پایش روندها است.

سقاب‌اصفهانی با تأکید بر لزوم انعطاف‌پذیری در اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: برای دولت، تعداد کالاهای تولیدشده در یک کارخانه شاخص اصلی موفقیت نیست، بلکه معیار اصلی این است که در سال‌های آینده میزان مصرف گاز و بنزین در استان‌هایی مانند اصفهان، تهران و سایر مناطق کشور کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف راهکارهای متعددی وجود دارد؛ ممکن است یک استاندار تمرکز خود را بر تعویض موتورهای فرسوده با موتورهای برقی بگذارد و استاندار دیگری ترجیح دهد با اعمال محدودیت‌های ترافیکی و در مقابل رایگان کردن حمل‌ونقل عمومی، مصرف بنزین را کاهش دهد.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: برای بهینه‌سازی مصرف انرژی هزاران راهکار وجود دارد و دولت نباید خود را تنها به یک روش محدود کند، بلکه باید امکان انتخاب راهکارهای مختلف را فراهم کند تا در نهایت کاهش واقعی مصرف انرژی در کشور محقق شود.