  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

۱۴ مرکز خرید تضمینی گندم در قزوین فعال می‌شود

۱۴ مرکز خرید تضمینی گندم در قزوین فعال می‌شود

قزوین- مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین از پیش‌بینی ۱۴ مرکز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: این مراکز از اواخر خردادماه و همزمان با آغاز فصل برداشت فعال خواهند شد .

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان حسن‌پور ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی خرید تضمینی گندم در سال جاری، با تأکید بر اهمیت کیفیت محصول و رفاه کشاورزان اظهار کرد: در سال جاری، خرید گندم با تمرکز بر کیفیت صورت خواهد گرفت و برای این منظور ۱۴ مرکز خرید تضمینی در سطح استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این مراکز از اواخر خردادماه و همزمان با آغاز فصل برداشت، به‌صورت مستمر و فعال در خدمت کشاورزان استان خواهند بود.

حسن‌پور با اشاره به دغدغه اصلی کشاورزان تصریح کرد: مطالبه کشاورزان باید به‌موقع و در اسرع وقت پرداخت شود تا حق زحمت تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستشان برسد و این موضوع با جدیت از سوی مسئولان ذی‌ربط پیگیری می‌شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین در ادامه به بررسی زیرساخت‌های این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم در بخش‌های توزین، نمونه‌برداری، ثبت اطلاعات، انبارش و حمل گندم اندیشیده شده است تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند خرید ایجاد نشود و فرآیند تحویل محصول با سهولت و دقت کامل انجام پذیرد.

گفتنی است گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک کشور، هرساله با سیاست خرید تضمینی از سوی دولت حمایت می‌شود و استان قزوین نیز با تولید قابل توجه این محصول، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

کد مطلب 6836968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها