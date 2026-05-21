به گزارش خبرنگار مهر، کیوان حسنپور ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی خرید تضمینی گندم در سال جاری، با تأکید بر اهمیت کیفیت محصول و رفاه کشاورزان اظهار کرد: در سال جاری، خرید گندم با تمرکز بر کیفیت صورت خواهد گرفت و برای این منظور ۱۴ مرکز خرید تضمینی در سطح استان پیشبینی شده است.
وی افزود: این مراکز از اواخر خردادماه و همزمان با آغاز فصل برداشت، بهصورت مستمر و فعال در خدمت کشاورزان استان خواهند بود.
حسنپور با اشاره به دغدغه اصلی کشاورزان تصریح کرد: مطالبه کشاورزان باید بهموقع و در اسرع وقت پرداخت شود تا حق زحمت تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن به دستشان برسد و این موضوع با جدیت از سوی مسئولان ذیربط پیگیری میشود.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین در ادامه به بررسی زیرساختهای این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم در بخشهای توزین، نمونهبرداری، ثبت اطلاعات، انبارش و حمل گندم اندیشیده شده است تا هیچگونه وقفهای در روند خرید ایجاد نشود و فرآیند تحویل محصول با سهولت و دقت کامل انجام پذیرد.
گفتنی است گندم بهعنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشور، هرساله با سیاست خرید تضمینی از سوی دولت حمایت میشود و استان قزوین نیز با تولید قابل توجه این محصول، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
