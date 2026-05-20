پرداخت ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزالرت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از آغاز پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات گندمکارانی که گندم خود را به مراکز رسمی تحویل داده‌اند، در مدت یک یا دو روز آینده خبر داد.

وی افزود: با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری و پی‌گیری‌های معاون اول و وزیر جهاد کشاورزی، منابع مالی مربوط به پول گندمکاران به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین و به زودی پرداخت آن آغاز می‌شود.

وی با بیان آن که پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران در کشت و تولید این محصول و تامین امنیت غذایی اهمیت دارد، گفت: خرید تضمینی گندم بر مبنای ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم انجام می‌گیرد و بخش دیگری از مطالبات گندمکاران نیز به مرور پرداخت خواهد شد.

آنجفی با پیش‌بینی تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد: تا امروز حدود ۱.۸ میلیون تن گندم تحویل مراکز رسمی شده که ۱.۵ میلیون تن آن مربوط به استان خوزستان است.

وی در همین حال تاکید کرد: سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نزدیک به ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: با وجود کاهش بارندگی به ویژه در پاییز سال گذشته و پراکنش بارش، اما با توزیع کافی نهاده‌های کود و بذر و تغذیه خوب خاک مزارع در ابتدا و اواخر سال زراعی جاری، امسال در تولید گندم و هم جو، افزایش خواهیم داشت.

وی پیش‌بینی کرد: در سال زراعی جاری تولید جو به میزان یک میلیون تن افزایش داشته باشد.

آنجفی گفت: در تولید ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای نیز در سال زراعی جاری به طور قطعی افزایش تولید خواهیم داشت و شرایط برای تولید دانه‌های روغنی نیز مناسب است.

وی افزود: کشت کاملینا در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته دو برابر شده و چشم‌انداز خوبی برای تولید کلزا داریم، زیرا توانستیم مشکلات اقتصادی کشاورزان این حوزه را حل کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، اصلاح قیمت خرید تضمینی و برنامه ریزی برای نحوه خرید کلزا را از جمله اقدامات در راستای حل مشکلات کلزاکاران نام برد.