ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و آمادگی برای فصل خرید تضمینی گندم را تشریح کرد و با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۶۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود، گفت: مجموعه غله مازندران آمادگی کامل دارد تا تمامی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کند. همچنین بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، بخش خصوصی نیز می‌تواند در فرآیند خرید از کشاورز و تحویل به دولت مشارکت داشته باشد.

مدیرکل غله مازندران با اشاره به تأمین پایدار کالاهای اساسی در ایام اخیر، افزود: با ورود ۸ هزار تن روغن خام به استان و طی فرآیند تصفیه، موفق شدیم روغن مورد نیاز ۱۳ استان کشور را تأمین کنیم. این دستاورد حاصل هماهنگی دقیق با استاندار مازندران و معاون وزیر جهاد کشاورزی بود که در روزهای حساس، مدیریت شبانه‌روزی بازار را در دست گرفتند.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های بندری

علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بندری در دریای خزر تأکید کرد و افزود: واردات گندم از کشورهای همسایه از طریق این مسیر، هزینه‌های تمام‌شده را کاهش می‌دهد. همچنین باید مشوق‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به زنجیره تأمین فراهم شود.

بابایی کارنامی در پایان، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منطقی قیمت تمام‌شده کالاها را ضروری دانست و گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، حمایت از دهک‌های پایین جامعه همچنان در اولویت مجلس و کمیسیون اجتماعی قرار دارد.