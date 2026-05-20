۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

خرید گندم در دهلران از ۱۵۲ هزار تن گذشت

ایلام - فرماندار دهلران گفت: از آغاز فصل برداشت تاکنون خرید گندم در دهلران از ۱۵۲ هزار تن گذشته است.

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم عملیات برداشت گندم در مزارع دهلران اظهار کرد: امسال ۷۶ هزار و ۸۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گندم رفته است که تاکنون بیش از ۱۵۲ هزار تن محصول از این سطح برداشت و به مراکز خرید تحویل شده است.

وی افزود: عملیات برداشت در حدود هفت هزار هکتار از مزارع همچنان ادامه دارد و بر اساس برآوردهای انجام شده انتظار می‌رود میزان تحویل گندم به سیلوها و مراکز خرید تا پایان فصل برداشت به حدود ۱۵۵ هزار تن افزایش یابد.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به روند برداشت این محصول گفت: در حال حاضر ۳۹۶ دستگاه کمباین در عملیات برداشت گندم مشارکت دارند.

یگانه ادامه داد: برای تحویل و ذخیره‌سازی محصول کشاورزان نیز هفت سیلوی مکانیزه و هشت مرکز خرید در سطح شهرستان فعال هستند.

وی همچنین به تولید کلزا در دهلران اشاره کرد و گفت: از سه هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت کلزا در این شهرستان، پنج هزار و ۷۰۰ تن دانه روغنی برداشت و به مراکز خرید تحویل داده شده است.

شهرستان مرزی دهلران به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان ایلام، سهم قابل توجهی در تولید گندم کشور دارد و در حوزه تولید کلزا نیز رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

