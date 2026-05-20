خرید گندم در دهلران از ۱۵۲ هزار تن گذشت

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم عملیات برداشت گندم در مزارع دهلران اظهار کرد: امسال ۷۶ هزار و ۸۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گندم رفته است که تاکنون بیش از ۱۵۲ هزار تن محصول از این سطح برداشت و به مراکز خرید تحویل شده است.

وی افزود: عملیات برداشت در حدود هفت هزار هکتار از مزارع همچنان ادامه دارد و بر اساس برآوردهای انجام شده انتظار می‌رود میزان تحویل گندم به سیلوها و مراکز خرید تا پایان فصل برداشت به حدود ۱۵۵ هزار تن افزایش یابد.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به روند برداشت این محصول گفت: در حال حاضر ۳۹۶ دستگاه کمباین در عملیات برداشت گندم مشارکت دارند.

یگانه ادامه داد: برای تحویل و ذخیره‌سازی محصول کشاورزان نیز هفت سیلوی مکانیزه و هشت مرکز خرید در سطح شهرستان فعال هستند.

وی همچنین به تولید کلزا در دهلران اشاره کرد و گفت: از سه هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت کلزا در این شهرستان، پنج هزار و ۷۰۰ تن دانه روغنی برداشت و به مراکز خرید تحویل داده شده است.

شهرستان مرزی دهلران به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان ایلام، سهم قابل توجهی در تولید گندم کشور دارد و در حوزه تولید کلزا نیز رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.