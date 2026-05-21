به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود مصدق ظهر امروز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان ویژه لرستان، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه امام شهدا و همه خدمتگزاران با تبیین جایگاه راهبردی یگان ویژه در مدیریت بحرانها و تأمین امنیت عمومی، مطالبی بیان کرد.
وی با اشاره به نقشمحوری یگان ویژه در صیانت از امنیت مردم و یاریرساندن به آنها در مواقع لزوم، تصریح کرد؛ رویکرد اصلی این نیرو ترکیبی از رأفت با مردم و اقتدار در برابر قانونشکنان است.
فرمانده یگانهای ویژه فراجا، بیان داشت: یگان ویژه بازوی قدرتمند پلیس برای مواجهه با تهدیدات امنیتی است، اما همواره در کنار مردم حضور داشته و در حوادث غیرمترقبه و خدمترسانی به هموطنان پیشقدم و جان فدای مردم بوده است.
سردار مصدق در ادامه به ضرورتهای استان لرستان اشاره کرد و افزود: باتوجهبه شرایط جغرافیایی و حساسیتهای امنیتی منطقه، انتظار میرود یگان ویژه استان لرستان با بهرهگیری از تجهیزات نوین، آموزشهای تخصصی و تقویت هوشمندی کارکنان، در راستای ارتقای ضریب امنیت و آرامش مردم، بیشازپیش تلاش کند.
وی بر تقویت تعاملات با سایر دستگاههای انتظامی تأکید و بر لزوم همافزایی با سایر بخشهای انتظامی استان و دستگاههای متولی امنیت تأکید کرد.
فرمانده یگانهای ویژه فراجا، گفت: موفقیتهای پلیس در گرو همدلی و برنامهریزی دقیق است و یگان ویژه استان لرستان باید در تمامی عرصهها، الگوی انضباط و اقتدار باشد.
