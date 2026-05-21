به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، در نخستین دوره توانافزایی و همایش رؤسای دبیرخانههای هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی و مؤسسات وابسته، با اشاره به ضرورت حرکت نظام سلامت به سمت مدیریت مبتنی بر عملکرد، اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی کشور این است که در بسیاری از موارد، صرف رعایت قانون به عنوان هدف تلقی میشود، در حالی که باید خروجی، نتیجه و اثربخشی اقدامات نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در نظام حکمرانی دانشگاههای علوم پزشکی، اختیارات هیاتهای امنا ظرفیت مهمی برای تصمیمگیری و مدیریت دانشگاهها ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت در راستای ارتقای بهرهوری، اصلاح ساختارها و افزایش کارآمدی استفاده شود.
موهبتی با تاکید بر لزوم استقرار بودجهریزی عملیاتی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت تمامشده خدمات در نظام سلامت بهصورت واقعی مشخص نشود، بودجهریزی عملیاتی معنای واقعی نخواهد داشت و نمیتوان انتظار داشت منابع به شکل هدفمند مدیریت شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ادامه داد: امروز هزینههای حوزه سلامت با سرعت بالایی در حال افزایش است و اگر اصلاحات ساختاری و کنترل هزینهها بهصورت جدی دنبال نشود، در سالهای آینده نظام سلامت با فشارهای سنگین مالی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت نقش دبیرخانههای هیئت امنا گفت: روسای دبیرخانههای هیات امنا دروازه ورودی تصمیمات دانشگاهها هستند و باید با جسارت، خلاقیت، آگاهی و اشراف کامل بر قوانین، از بروز تعهدات و هزینههای خارج از ضابطه جلوگیری کنند.
موهبتی همچنین بر ضرورت انضباط مالی در دانشگاههای علوم پزشکی تأکید کرد و افزود: بخشی از مشکلات فعلی ناشی از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه اعتباری است و لازم است دانشگاهها در چارچوب منابع واقعی و قوانین موجود حرکت کنند.
وی، سرمایه انسانی را مهمترین رکن نظام سلامت دانست و خاطرنشان کرد: حتی بهترین تجهیزات و زیرساختها بدون نیروی انسانی باانگیزه، توانمند و مورد احترام، نمیتواند منجر به ارائه خدمات مطلوب شود و رضایت مردم را تامین کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران دانشگاهها، هیئتهای امنا و مجموعه وزارت بهداشت، روند اصلاحات مدیریتی و مالی در نظام سلامت با سرعت بیشتری دنبال شود.
نظر شما