عیدی: ۲۴۵ هکتار زمین جدید به نهضت ملی مسکن در بم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان بم که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولان محلی در سالن سلامت دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد با اشاره به مصوبات عمرانی این نشست گفت: در این جلسه موضوع ساماندهی ورودی شهر بم از سمت روستای خواجه به‌ طور ویژه بررسی شد.

وی افزود: این پروژه که پیش‌تر کلیات آن در کمیته استان کرمان به تصویب رسیده بود، با حضور مدیران استانی وارد مرحله عملیاتی شده و مقرر شد با تخصیص اعتبارات استانی و شهرستانی، اجرای آن در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود.

وی با اشاره به بازدید میدانی مسئولان از پروژه‌های میراث فرهنگی و گردشگری افزود: با توجه به جایگاه جهانی ارگ قدیم بم، دستورات لازم برای مرمت و ساماندهی محیط پیرامونی این اثر تاریخی صادر شد.

عیدی، ادامه داد: همچنین درباره طرح ساماندهی اطراف ارگ قدیم که از سوی پایگاه جهانی میراث فرهنگی تهیه شده است، تصمیماتی اتخاذ شد که به‌زودی اجرایی می‌شود.

فرماندار بم در ادامه به پروژه‌های راه‌سازی اشاره کرد و گفت: دستورات لازم برای بهسازی و روکش آسفالت مسیر «عنقه - دهبکری - دارزین» و همچنین جاده‌های مواصلاتی اطراف شهرستان صادر شده است.

عیدی، با اشاره به رویکرد جدید در حوزه کشاورزی برای عبور از تک‌ محصولی بودن اقتصاد بم، تصریح کرد: طرحی برای بهره‌ برداری از مازاد آب قنوات در فصل‌های غیرکشاورزی، به‌ویژه پاییز و زمستان، برای احداث گلخانه‌ها تدوین شده است.

وی گفت: این طرح با اولویت‌بخشی به مالکان آب و با همکاری جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی اجرا می‌شود تا ضمن حفظ باغات، از هدر رفت منابع آبی جلوگیری و زمینه اشتغال‌زایی فراهم شود.

فرماندار بم همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تأمین زمین برای مسکن جوانان، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های ناشی از ضوابط میراث جهانی و منظر فرهنگی بم، واگذاری زمین با چالش‌هایی همراه بود که با پیگیری‌های مستمر، این مشکل برطرف شد.

عیدی، با بیان اینکه خبر خوبی برای متقاضیان مسکن در شهرستان بم وجود دارد، افزود: علاوه بر واگذاری اراضی ۷۰ هکتاری باقی‌مانده از قبل، ۲۴۵ هکتار اراضی جدید نیز به محدوده این شهرستان الحاق شده است.

به گفته وی، اقدامات مقدماتی واگذاری قطعات جدید زمین تا ۴۵ روز آینده تکمیل می‌شود و در مجموع امکان واگذاری زمین به بیش از ۷۵۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی افزود: این اراضی با تأمین زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق و گاز به واجدان شرایط واگذار می‌شود.