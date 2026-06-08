معاون استاندار کرمان: تامین مسکن از وظایف اصلی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکری، صبح دوشنبه در مراسم قرعهکشی ۱۲۸ قطعه زمین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۱۰۳ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان ارزوئیه با اشاره به مشکلات انباشته شده در حوزه مسکن استان کرمان، اظهار داشت: یکی از بزرگترین چالشهایی که دولت چهاردهم با آن مواجه شد، وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن بود.
وی افزود: برخی پروژهها پس از چهار سال تنها حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، اما با انسجام میان دولت، مجلس و متقاضیان، روند اجرای آنها شتاب گرفت و هفته گذشته ۸۰ واحد از یکی از این پروژهها به متقاضیان تحویل شد.
ذاکری، ادامه داد: تأمین زمین و مسکن از حقوق شهروندی و تعهدات دولت است که باید بسیار زودتر از اینها محقق میشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت در زیرساختهای حملونقل پرداخت و گفت: بهسازی و توسعه راههای استان کرمان از مطالبات جدی مردم است که عملیات اجرایی آن از اردیبهشتماه امسال آغاز شده است.
وی افزود: در قالب این برنامه، ۸۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی استان کرمان به سمت بندرعباس و بندر چابهار تحت پوشش عملیات عمرانی قرار گرفته و در حال حاضر حدود ۱۷۸ کیلومتر از این مسیرها وارد فاز اجرایی شده و زیر بار عملیات راهسازی قرار دارد.
ذاکری، همچنین با اشاره به سیاست تمرکز زدایی دولت چهاردهم اظهار داشت: امروز حدود ۸۰ درصد اختیارات اجرایی دولت به استانداران تفویض شده است و این امر باعث میشود استانداران با اختیارات گستردهتر برای حل مسائل استان تصمیمگیری کنند.
وی گفت: مدیران استان کرمان به صورت مستمر مسائل شهرستانها را رصد میکنند و پیگیری مطالبات مردم محدود به بازدیدهای میدانی نیست، بلکه مجموعه مدیریتی استان به صورت روزانه روند اجرای پروژهها و مشکلات مناطق مختلف را دنبال میکند.
ذاکری، در ادامه به موضوع تأمین برق بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کرمان نخستین استان کشور است که مدل جدید مدیریت مصرف برق کشاورزی را به صورت پایلوت اجرا میکند و بر اساس مصوبه جدید، شرکتهای توزیع برق دیگر مجاز نیستند به صورت مستقیم برق چاههای کشاورزی را قطع کنند و هرگونه محدودیت باید با هماهنگی جهادکشاورزی و متناسب با نوع کشت و نیاز آبی محصولات اعمال شود.
وی همچنین افزود: کشاورزانی که برای استفاده از انرژی خورشیدی در سامانههای مربوطه ثبتنام کرده و اقدامات اولیه را انجام دهند، از قطع برق معاف خواهند بود و تأکید کرد که حمایت از تولید و حفظ امنیت غذایی از اولویتهای استان کرمان است.
وی با تأکید بر اینکه رفع دغدغههای مردم، حفظ کرامت شهروندان و توسعه متوازن مناطق مختلف در اولویت مدیریت ارشد استان کرمان قرار دارد، تصریح کرد: آنچه تاکنون انجام شده وظیفه مدیران بوده است و اگر در بخشی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهایم، از مردم عذرخواهی میکنیم و با تمام توان برای رفع مشکلات تلاش خواهیم کرد.
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