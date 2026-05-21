منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ذخیره سد زاینده رود ۵۷۲ میلیون متر مکعب است، اظهار کرد: این میزان نسبت به میانگین دوره بلند مدت ذخیره سد ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد ظرفیت سد زاینده رود در حال حاضر آب دارد، افزود: متوسط ورودی به سد هم اکنون ۶۷ متر مکعب بر ثانیه و متوسط خروجی از آن ۲۸ متر مکعب بر ثانیه است.

سد مخزنی زاینده‌رود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گنجایش دارد.

شیشه فروش ادامه داد: همچنین حجم سدهای مخزنی حنا و قره آقاچ در شهرستان سمیرم نیز ۴۱ درصد نسبت به دوره بلند مدت کاهش دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی پدیده های غالب جوی در سطح استان تا ماه آینده وزش تندباد، گرد و غبار و افزایش دما خواهد بود.

لزوم تسریع در اجرای طرح‌های تامین آب استان اصفهان

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از مساحت این استان تحت تاثیر خشکسالی است.

شیشه فروش ادامه داد: بیشترین کاهش بارش در سال زراعی جاری نیز در مناطق شمالی و نیمه غربی استان و نیز شرق اصفهان گزارش شده است.

وی تاکید کرد: همچنان درخواست استان اصفهان از وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت حوضه آبریز زاینده رود، شرکت مدیریت منابع آب ایران، برنامه ریزی موثر در برقراری جریان دائمی در رودخانه زاینده رود با تسریع در اجرای طرح‌های تامین آب است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: احیای رودخانه و تالاب بین المللی ارزشمند و منحصر بفردِ گاوخونی و نیز تامین حقابه های قانونی کشاورزی و زیست محیطی آن و برخورد قانونی با برداشت‌ها و بارگذاری‌های غیر قانونی در طول حوضه آبریز ضروری بوده و لازم است وزارت نیرو برای این مهم چاره‌اندیشی و اقدام فوری کند.