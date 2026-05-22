رگبار و رعد و برق در راه گلستان

سمیه ملاحی در گفتگو با خبر نگار مهر، با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: طی روز گذشته جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما در سطح استان شاهد بودیم.
وی افزود: به تدریج از اوایل شامگاه پنجشنبه و با عبور امواج کوتاه از تراز میانی جو، شرایط برای افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط وقوع رگبارهای خفیف و رعدوبرق فراهم شد.
ملاحی ادامه داد: این ناپایداریها برای امروز جمعه نیز تداوم داشته و تا صبح شنبه در برخی مناطق استان ادامه خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: طی روزهای ابتدایی هفته آینده، دوباره جوی نسبتاً آرام و پایدار همراه با روند افزایشی دما در استان حاکم خواهد شد.
گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از شامگاه پنجشنبه با عبور امواج ناپایدار، افزایش ابر، وزش باد و وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
