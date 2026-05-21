به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با شبکه‌های سازمان‌ یافته قاچاق سوخت، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضائی و همکاری یگان‌های انتظامی شهرستان‌، طرح ضربتی مقابله با خودروهای حامل قاچاق سوخت را در سال جاری با جدیت اجرا کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۲۸ متهم در این زمینه، افزود: محموله های کشف شده به همراه متهمان دستگیر شده پس از تکمیل پرونده مقدماتی به‌منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان اظهار کرد: در این طرح بیش از ۵۰ خودرو توقیف و ۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.