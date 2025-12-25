توقیف ۱۴ دستگاه خودرو شوتی حامل سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و برخورد قاطع با خودروهای شوتی سوخت‌بر، مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس روز گذشته به یکی از روستاهای آلوده به قاچاق سوخت در این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی این شهرستان با تشکیل تیم‌های عملیاتی و در چند عملیات منسجم و هماهنگ، موفق به توقیف ۱۴ دستگاه خودرو نیسان آبی‌رنگ حامل سوخت قاچاق و چند محل دپوی سوخت و کشف مقدار ۵۰ هزار سوخت قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس، ارزش ریالی سوخت‌های کشف شده را بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال عنوان کرد و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالکان خودروهای سوخت‌بر و محل‌های دپو جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی‌های لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ مرادی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق به صورت مستمر در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق سوخت با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این خصوص را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام پذیرد.