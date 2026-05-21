منصوری: «آهنگِ رهبری» تنها صدایِ دولت سیزدهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر پنجشنبه در این آیین بزرگداشت دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی و شهدای خدمت در گلستان شهدای اصفهان با بیان اینکه شهید رئیسی با تکتک سلولهای خود به امدادهای الهی معتقد بود، اظهار کرد: مهمترین مؤلفه موفقیت وی، پیوند عمیق با دستگاه اهلبیت(ع) بود به طوری که ابتهاج و انرژی مضاعف وی پس از جلسات با حضرت آقا، نشان از عمق ولایتمداری و باور قلبی ایشان به ولایت داشت.
پایان دوصدایی در حکمرانی کشور
وی با اشاره به هماهنگی بیسابقه میان دولت سیزدهم و رهبر انقلاب به نقل قولی از شهید رئیسی پرداخت و گفت: در دورهای که برخی از وجود دو آهنگ در کشور سخن میگفتند، شهید جمهور قاطعانه تأکید داشت که امروز تنها یک آهنگ در کشور نواخته میشود و آن «آهنگ رهبری» است.
منصوری افزود: اینکه یک مدیر تصمیم رهبری را بر تصمیم و تشخیص خود مقدم بشمارد، هنری بود که تنها از عهده شهید رئیسی برمیآمد و همین رویکرد، نگرانیهای کلان در حوزه مذاکرات را برای اولین بار مرتفع کرد.
عبور از بحرانها با مدیریت میدانی و شجاعت
معاون اجرایی دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود به تحویلگیری دولتی با شرایط دشوارتر از دوران دفاع مقدس در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی بدون کوچکترین اظهار ضعف با تکیه بر مدیریت میدانی، نرخ رشد اقتصادی را از صفر به ۵.۵ درصد رساند. وی با یادآوری ایام بحرانی کرونا افزود: زمانی که بسیاری از مدیران در اتاقهای دربسته بودند، وی بیواهمه در بیمارستانها و سردخانهها حاضر میشد. این شجاعت میدانی موتور محرک پیشرفت کشور در روزهای سخت شد.
دیپلماسی عزتمندانه و خطقرمزهای ژئوپلیتیک
منصوری در ادامه با اشاره به اقتدار شهید رئیسی در عرصه بینالملل به هشدار صریح وی به رؤسای کشورهای همسایه در خصوص پروژههای ضد ایرانی اشاره کرد و یادآور شد: شهید رئیسی در مواجهه باموضوع کریدور زنگزور، قاطعانه به همسایگان اعلام کرد که تغییر ژئوپلیتیک منطقه «خط قرمز» ایران است. به گفته وی، شهید جمهور معیشت مردم را به مذاکره گره نزد و در تصمیمگیریهای کلان، «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» را نه یک شعار، که راهبرد عملیاتی خود قرار داده بود.
فسادستیزِ بیملاحظه
وی همچنین به رویکرد اخلاقی و ضد فساد شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: وی در برخورد با فساد حتی نزدیکان و مدیران بانفوذ خود را نیز استثنا نمیکرد.
وی با تأکید بر اینکه «کسی تصور نکند زیر عبای رئیسجمهور امکان فساد وجود دارد»، دستور عزل مدیران متخلفی را صادر کرد که با سوءاستفاده از عناوین، مرتکب خطا شده بودند.
منصوری در پایان سعهصدر شهید رئیسی در برابر تندترین انتقادات و بهکارگیری رقبای انتخاباتی در بدنه دولت را نشانه طراز اخلاقی مدیریتی دانست که همواره برای شنیدن صدای منتقدان پیشقدم بود.
