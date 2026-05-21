ایرانی ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد رئیس‌زاده، بر ضرورت توجه به مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تاکید کرد و گفت: در کشور ما سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیون سرُم مصرف می‌شود که بیش‌ از دو برابر میانگین مصرف جهانی است.

وی تاکید کرد: با توجه به آمار مصرف بالای کشور، باید در زمینه رعایت تجویز منطقی سرُم و داروها عمل کنیم و سازمان‌های بیمه‌گر باید با اجرایی کردن راهنماهای بالینی در این خصوص نظارت داشته باشند.

رئیس‌زاده گفت: از تک‌تک اعضای سازمان نظام پزشکی هم درخواست توجه به موضوع مصرف منطقی و بر اساس راهنماهای علمی داروها را دارم.