  1. سلامت
  2. درمان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

ایرانی ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می کنند

ایرانی ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می کنند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، نسبت به مصرف غیرمنطقی سرُم در کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد رئیس‌زاده، بر ضرورت توجه به مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تاکید کرد و گفت: در کشور ما سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیون سرُم مصرف می‌شود که بیش‌ از دو برابر میانگین مصرف جهانی است.

وی تاکید کرد: با توجه به آمار مصرف بالای کشور، باید در زمینه رعایت تجویز منطقی سرُم و داروها عمل کنیم و سازمان‌های بیمه‌گر باید با اجرایی کردن راهنماهای بالینی در این خصوص نظارت داشته باشند.

رئیس‌زاده گفت: از تک‌تک اعضای سازمان نظام پزشکی هم درخواست توجه به موضوع مصرف منطقی و بر اساس راهنماهای علمی داروها را دارم.

کد مطلب 6837148
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها