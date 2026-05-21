کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در دشت آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بیت‌سیاح گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در روستای حوزه استحفاظی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه الله اکبر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت موضوع، با هماهنگی قضائی تیمی متشکل از ماموران انتظامی و نماینده اداره برق به محل اعزام و بازرسی از چهار باب منزل مسکونی انجام شد.

سرهنگ بیت‌سیاح تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، در مجموع ۱۱ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال فاقد مجوز کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، بیان کرد: استفاده از دستگاه‌های ماینر علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه برق، جرم محسوب شده و پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب تضییع حقوق عمومی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.