۸۰ درصد دانش آموزان برخی از مدارس کاشان اتباع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش کاشان با اشاره به فرسودگی بخشی از فضاهای آموزشی شهرستان کاشان اظهار کرد: تخصیص اعتبارات تعمیر، تجهیز مدارس، ایجاد و توسعه هنرستان ها، ایجاد مدارس شبانه روزی و ساماندهی وضعیت اتباع در مدارس و تکمیل کلینیک فرهنگیان از مطالبات جدی منطقه است.

وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی کاشان ابراز کرد: اگرچه خیرین در احداث فضاهای آموزشی فعال هستند و چهار تا پنج همت پروژه در دست اجرا دارند، اما واقعیت این است که بخشی از مدارس کاشان حتی رنگ‌آمیزی نشده و دانش‌آموزان هنوز از میز و نیمکت‌های شکسته استفاده می‌کنند.

فرماندار کاشان ضرورت هدایت بخشی از اعتبارات و منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ را برای تعمیر و تجهیز مدارس موجود مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: نباید تمام ظرفیت‌ها صرف ساخت فضاهای جدید شود در حالی‌که برخی مدارس در شرایط نامطلوب قرار دارند.

وی همچنین تکمیل کلینیک فرهنگیان را مطالبه جدی جامعه فرهنگی این شهرستان دانست و گفت: این پروژه سال‌ها بلاتکلیف مانده و لازم است وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز و راه‌اندازی آن همکاری جدی داشته باشد تا خدمات رفاهی و درمانی معلمان بهبود یابد.

راعی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حضور اتباع در مدارس اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در برخی مدارس تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان اتباع هستند که موجب فشار مضاعف بر فضاهای آموزشی شده است. سیاست استان این است که پذیرش اتباع بیش از ظرفیت تعیین شده نباشد و در مناطق با تراکم بالا، مدیریت و توزیع مناسب‌تری انجام شود.

وی تأکید کرد: با وجود تعداد قابل توجه اتباع در کاشان، از ظرفیت‌های ملی برای مدیریت آنان استفاده نشده و لازم است از ظرفیت کمیساریای عالی پناهندگان برای تأمین فضاهای آموزشی استفاده گردد.