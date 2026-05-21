مشارکت خانواده ها برای انتقال مفاهیم مقاومت بزرگترین درس تربیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر شامگاه پنج شنبه در جلسه پروژه مهر شهرستان کاشان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش کاشان اظهار کرد: حضور در جمع مدیران، مسئولان و فرهنگیان شهرستان کاشان فرصتی ارزشمند برای بررسی مسائل و دغدغه‌های حوزه آموزش‌وپرورش و پیگیری موضوعات مرتبط با پروژه مهر و نهضت توسعه عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به مأموریت‌های محوله از سوی وزارت آموزش‌وپرورش ابراز کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی، شتاب‌بخشی به اجرای گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم و همچنین پیگیری اجرای دقیق پروژه مهر در سراسر کشور است که از ماه‌های گذشته آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است.

مشاور امور شاهد و ایثارگر وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت آموزشی تصریح کرد: نگاه وزارت آموزش‌وپرورش بر ارتقای کیفیت مدارس دولتی و توسعه عدالت آموزشی استوار است و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق این هدف، بهبود فضاهای آموزشی، کاهش تراکم کلاس‌ها و تأمین منابع انسانی مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است بخشی از اقدامات در ظاهر به حوزه سخت‌افزاری مدارس مربوط باشد، اما همه این اقدامات مقدمه‌ای برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس محسوب می‌شود.

مظفر با تأکید بر ظرفیت بی‌نظیر شورای آموزش‌وپرورش گفت: شورای آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حاکمیتی برای جذب مشارکت‌های مردمی، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، خیرین و نهادهای اثرگذار در تکمیل پروژه‌های آموزشی است و باید از این ظرفیت به‌صورت حداکثری استفاده شود.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور و فضای همدلی شکل‌گرفته در جامعه افزود: امروز بهترین فرصت برای بهره‌گیری از مشارکت مردم و حامیان اجتماعی فراهم شده است؛ چراکه روحیه همدلی و حضور مردم در میدان، سرمایه بزرگی برای آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که معلمان، خانواده‌ها و مردم هرکدام به شیوه‌ای در میدان حضور دارند؛ از برگزاری کلاس‌های جهادی در منازل و مساجد گرفته تا همراهی در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، که این روحیه مشارکت باید تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت پروژه مهر بیان کرد: پروژه مهر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی آموزش‌وپرورش است که با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای آغاز آرام، مطلوب و بدون دغدغه سال تحصیلی اجرا می‌شود.

مظفر افزود: امسال کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز به کارگروه‌های پروژه مهر افزوده شده است تا فرهنگ ایثار، مقاومت، هویت ملی و روحیه استکبارستیزی بیش از گذشته در مدارس تقویت شود.

وی تصریح کرد: انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت تنها از طریق سخنرانی و آموزش مستقیم محقق نمی‌شود، بلکه حضور مردم، خانواده‌ها و دانش‌آموزان در صحنه‌های همدلی و مشارکت اجتماعی، خود بزرگ‌ترین درس تربیتی برای نسل آینده است.