تیراندازی در لاهیجان یک زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، ساعت ۱۸:۴۰ امروز و در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در آرامستان آقا سید مرتضی لاهیجان، مأموران پلیس بلافاصله به محل اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مردی با استفاده از یک قبضه سلاح گرم، زنی ۴۵ ساله را مجروح کرده و سپس از محل متواری شده است.

فرد مجروح برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شده و هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارد.

برابر بررسی های اولیه پلیس به نظر می رسد، علت این حادثه اختلافات شخصی و خانوادگی بوده است.

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم و روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.