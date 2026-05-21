منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده توسط تیم‌های فنی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اثر حملات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان، به ۱۶ هزار و ۶۵۸ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان خسارت وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: از این تعداد، ۱۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد دارد، یک هزار و ۵۸۸ واحد نیازمند تعمیرات کلی است و مابقی واحدها دچار خسارات جزئی شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع خسارات گزارش شده، ۱۰ هزار و ۸۲۲ واحد مسکونی و تجاری در شهر اصفهان و ۵ هزار و ۸۳۶ واحد در سایر شهرهای استان قرار دارد که توسط تیم‌های فنی و کارشناسی ارزیابی شده است.

شیشه فروش با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: با اقدام شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن و همکاری بیش از ۲۰۰ گروه جهادی و خیرین، تعمیرات جزئی ساختمان‌های آسیب‌دیده شامل نصب شیشه، پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوار تاکنون در ۷ هزار و ۲۹۲ واحد مسکونی در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: از این تعداد، در شهر اصفهان توسط شهرداری و با همکاری گروه‌های جهادی و خیرین تعمیرات جزئی ۵ هزار و ۶۶۰ واحد مسکونی انجام شده و در ۳۰ شهر و ۱۲ روستای استان نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری گروه‌های جهادی خسارات یک هزار و ۶۳۲ واحد مسکونی و تجاری را با هماهنگی مالکان تعیین تکلیف و پرداخت کرده است.