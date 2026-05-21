هشدار یمن به اسرائیل و آمریکا؛ تاکید بر حمایت از ایران در دفاع از خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در اظهاراتی ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره پیامدهای ادامه تجاوزاتشان، بر آمادگی کامل یمن برای مقابله با هرگونه حمله جدید تأکید کرد.
وی افزود: «ما نباید اجازه دهیم اختلافات سیاسی ما را به ترک هویت جمعیمان وادارد، و نباید اجازه دهیم ایدههای ویرانگر بر وحدت ما تأثیر بگذارد.»
المشاط بر ادامه جهاد تا آزادی آخرین وجب از خاک یمن تاکید کرد.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن در ادامه ضمن تبریک پیشرفتهای حاصل شده در پرونده اسرا، تاکید کرد که دولت یمن تمام تسهیلات لازم را برای آزادی تمامی اسرا و ربودهشدگان را فراهم کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت یکپارچگی صفوف و توقف منازعات برای مقابله با تجاوز به کشورها و امت عربی و اسلامی تاکید کرد.
المشاط افزود: «از دولتهایی که خود را در مقابله (با دشمن) ضعیف میبینند، میخواهیم که ابزاری در دست دشمن علیه ملت و امت خود نباشند. همچنین از آنها میخواهیم اجازه ندهند از خاک و آسمان آنها در تجاوز به ملتهای منطقه استفاده شود.»
رئیس شورای عالی سیاسی یمن، بی طرفی در شرایط کنونی را خیانت دانست و گفت که تسهیلات دادن به دشمن، خیانت بزرگی محسوب میشود.
وی در ادامه ضمن اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، بر حق این کشور در دفاع از خود تاکید کرد.
المشاط همچنین بر حق ایران در مدیریت تنگه هرمز و جلوگیری از استفاده دشمنان از این تنگه و مقابله با هر آنچه باعث ترویج عدم امنیت و بیثباتی میشود، تأکید کرد.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن اظهار داشت: ما بار دیگر بر حمایت خود از برادرانمان در فلسطین و لبنان تاکید میکنیم و از تمام دولتهای منطقه میخواهیم برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی، سریعا اقدام کنند.
وی افزود: از تمامی دولتها، بهویژه دولتهای عربی و اسلامی، میخواهیم که به بیانیههایی که نه مانع جنایتی میشوند و نه زخمها را التیام میبخشند، بسنده نکنند.
المشاط در ادامه تصریح کرد: به رژیم جنایتکار صهیونیستی درباره عواقب ادامه تجاوز به ملتهای فلسطین و لبنان هشدار میدهیم.
وی افزود: آنچه را «سومالی لند» در زمینه عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی انجام داده، به شدت محکوم میکنیم و درباره خطرناک بودن این اقدام برای یمن و منطقه هشدار میدهیم.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن اقدام جنایتکارانه سوزاندن نسخهای از قرآن کریم در آمریکا را به شدت محکوم کرد و خواستار تحریم حکومتهایی شد که با این جنایت همسو هستند و اجازه چنین کاری را میدهند.
