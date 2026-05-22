روبیو: شاهد پیشرفت هایی در مذاکرات با ایران هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد: در جریان مذاکرات جاری با ایران، پیشرفت‌های مشخصی حاصل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات دریایی منطقه پرداخت و با هشدار نسبت به هرگونه اختلال در کشتیرانی آزاد مدعی شد: بر این باورم که هیچ کشوری نخواهد پذیرفت که برای عبور و مرور از تنگه هرمز، مجبور به پرداخت عوارض یا حق عبور شود. این دست اقدامات از نظر بین‌المللی کاملاً غیرقابل قبول است.

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: تلاش برای تحمیل و اخذ تعرفه از حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز، مصداق بارز باج‌خواهی است و هیچ کشوری در جهان زیر بار آن نخواهد رفت.