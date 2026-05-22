۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

روبیو: شاهد پیشرفت هایی در مذاکرات با ایران هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد: در جریان مذاکرات جاری با ایران، پیشرفت‌های مشخصی حاصل شده است.

مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد: در سطح گفتگوها و مذاکرات با ایران، شاهد برخی پیشرفت‌ها هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات دریایی منطقه پرداخت و با هشدار نسبت به هرگونه اختلال در کشتیرانی آزاد مدعی شد: بر این باورم که هیچ کشوری نخواهد پذیرفت که برای عبور و مرور از تنگه هرمز، مجبور به پرداخت عوارض یا حق عبور شود. این دست اقدامات از نظر بین‌المللی کاملاً غیرقابل قبول است.

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: تلاش برای تحمیل و اخذ تعرفه از حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز، مصداق بارز باج‌خواهی است و هیچ کشوری در جهان زیر بار آن نخواهد رفت.

    • کوروش حسینیان NL ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      0 0
      پاسخ
      تعرفعه‌هایی که دونالد ترامپ وضع کرده بر خلاف قول و قرار‌های WTO نیست؟

