رهبر انصارالله: دشمنان به شدت به دنبال نفوذ امنیتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنان خود در جلسه نکات قرآنی تاکید کرد: دشمنان به صورت گسترده ای در زمینه نفوذ امنیتی تلاش می کنند. آنها حتی از عناوین انسانی و نهادهای بشردوستانه برای نفوذهای امنیتی سوء استفاده می کنند همان طور که در یمن این اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: هسته‌های وابسته به این سازمان ها در یمن مستقیماً در جنایت دشمن صهیونیستی برای هدف قرار دادن دولت همکاری کردند. این عملیات توسط یک دولت خارجی مدیریت شده و مستقیماً با گروهی از عناصر محلی در ارتباط بوده است. هسته‌های مرتبط با دشمن اسرائیلی نه تنها در چارچوب جمع‌آوری اطلاعات، بلکه در اجرای عملیات هدف‌گیری نیز فعالیت می‌کردند. آنها اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد انبارهای سلاح و مناطق حساس و مهم انجام داده اند. اعترافات دقیق اعضای هسته‌های دشمن کاملاً با آنچه اتفاق افتاده مطابقت دارد و آنطور که برخی ساده لوحان تصور می‌کنند، نیست.

عبدالملک الحوثی تصریح کرد: دشمنان از بازارهای جوامع اسلامی ما در کشورهای عربی و مناطق دیگر سود اقتصادی زیادی می‌برند. برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا در آغاز دهه ۲۰۰۰ به جایی رسیدند که برخی از کشورهای عربی را تهدید می کردند تا از تحریم برخی محصولاتشان جلوگیری کنند. شرکت‌های آمریکایی نفت عراق را غارت می‌کنند و قبل از مردم عراق، حتی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، از آن سود می‌برند.

وی بیان کرد: موضوع سلامت نیز یکی دیگر از بخش هایی است که دشمنان به شدت بر روی آن تمرکز دارند به طوری که مسائل مربوط به ناباروری و کنترل زاد و ولد، در چارچوب هدف قرار دادن و نابودی ملت ها از جمله این بخش ها است. آنچه دشمنان آنها با پیشرفت‌های علمی خود و تولید مواد سمی بر روی سلامت جسمی و روان مردم تأثیر منفی می گذارند.