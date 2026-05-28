به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «حسن شیخ محمود» رئیسجمهوری سومالی اعلام کرد: قاطعانه مخالف هرگونه حضور "اسرائیل" در خاک سومالی هستیم.
وی همچنین افزود: آنچه در خصوص گشایش نمایندگیهای دیپلماتیک با "اسرائیل" مطرح و دستبهدست میشود، به هیچ عنوان نماینده دولت سومالی نیست.
شیخ محمود تصریح کرد: ما مخالف هرشکلی از همگرایی و تعامل با "اسرائیل" هستیم و هرگونه تماس در این چارچوب، بیانگر موضع رسمی دولت موگادیشو نخواهد بود.
رئیس جمهوری سومالی تصریح کرد: سومالی در حمایت خود از آرمان فلسطین ثابتقدم است و ملت ما نیز از مسائل مربوط به جهان اسلام و در مقدمه آن فلسطین حمایت می کند.
ابتدای هفته گذشته بود که منطقه جدایی طلب سومالی لند مدعی افتتاح سفارت خود در تل آویو شد.
به دنبال این اقدام ۱۵ کشور اسلامی روز یکشنبه (۳ خردادماه) تصمیم عجولانه و نسنجیده این منطقه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای بینالمللی دانستند.
