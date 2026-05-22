مهدی المشاط: تجاوز به منطقه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا اهداف خود در توطئه منطقه ای «اسرائیل بزرگ» را پنهان نمی‌کنند، افزود که جنگ افروزی علیه ایران با هدف از میان برداشتن بزرگ‌ترین مانع در برابر طرح‌های صهیونیستی در منطقه صورت گرفت.

وی همچنین نسبت به تداوم تجاوزات صهیونیستی علیه دو ملت فلسطین و لبنان» هشدار داده و از دولت‌های عربی و اسلامی خواست تا به جای اکتفا به صدور بیانیه‌های محکومیت، گام‌های عملی و ملموسی را برای توقف جنایات صهیونیست‌ها بردارند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین رویکرد منطقه «سومالی‌لند» در مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و آن را خطایی بزرگ و خطرناک دانست که پیامدهای آن، امنیت یمن و کل منطقه را دربر خواهد گرفت.