به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای صهیونیستی اسرائیل نیوز در گزارشی با عنوان «غیر از تنگه هرمز؛ ایران می‌خواهد اینترنت را هم در اختیار بگیرد» نوشت: در سال ۱۹۷۳، سلاح مورد استفاده اعراب، نفت بود. در سال ۲۰۲۶، تهران به سراغ اینترنت رفته است.

این رسانه صهیونیستی افزود: وقتی کشورهای عرب عضو اوپک در سال ۱۹۷۳ تحریم نفتی خود را اعمال کردند، سلاحشان ملموس و فیزیکی بود: نفتکش‌ها بازگردانده شدند، پالایشگاه‌ها بدون خوراک ماندند و جهان صنعتی دریافت تا چه اندازه امنیت انرژی خود را به کشورهایی واگذار کرده که منافع مشترکی با آن ندارند. درک کامل آن درس دهه‌ها زمان برد.

اسرائیل نیوز افزود: روز دوشنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشانه آغاز رویارویی مشابهی را برای عصر دیجیتال آشکار کرد. سپاه از طریق رسانه رسمی خود، «سپاه نیوز»، اعلام کرد قصد دارد همه کابل‌های فیبر نوری عبوری از تنگه هرمز را مشمول مجوز، نظارت و عوارض ایران کند. در سال ۱۹۷۳، سلاح نفت بود. در سال ۲۰۲۶، تهران به اینترنت چشم دوخته است.

این رسانه صهیونیستی افزود: تنگه هرمز از مدت‌ها پیش به‌درستی به‌عنوان گلوگاه تجارت جهانی نفت شناخته می‌شود. در شرایط عادی، حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر عبور می‌کند. واشنگتن، ریاض و تل‌آویو دهه‌ها برای احتمال بسته شدن این مسیر انرژی توسط ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند. دولت‌های جهان تهدید انرژی را درک کردند، اما آنچه را نادیده گرفتند و سپاه به‌خوبی متوجه آن شد این بود که هرمز یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های دیجیتال جهان نیز هست.

اسرائیل نیوز نوشت: کابل‌های فیبر نوری زیردریایی که از این تنگه عبور می‌کنند، روزانه بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی را منتقل می‌کنند. هفت سامانه بزرگ ارتباطی از بستر دریا از این منطقه عبور می‌کنند؛ از جمله سامانه‌های FALCON، GBI و Gulf-TGN که مراکز داده در آسیا، اروپا و خاورمیانه را به هم متصل می‌کنند. سامانه پیام‌رسان مالی سوئیفت، زیرساخت‌های رایانش ابری کشورهای خلیج فارس و بخش بزرگی از ترافیک اینترنت بین‌المللی هند، امارات، عربستان و دیگر کشورها همگی از این گذرگاه باریک عبور می‌کنند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: هرگونه تسلط ایران بر تعمیر، مسیردهی یا نظارت بر کابل‌ها، به اهرم فشاری علیه کل معماری همکاری اقتصادی اسرائیل و کشورهای خلیج فارس تبدیل می‌شود. سپاهی که اختیار نظارت بر داده‌های عبوری میان ابوظبی و تل‌آویو را داشته باشد، تهدیدی فرضی نیست؛ بلکه تهدیدی راهبردی است.

اسرائیل نیوز افزود: موضع مذاکراتی واشنگتن تقریباً به‌طور کامل بر درصد غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها متمرکز مانده است. دولت بایدن چهار سال تلاش کرد بلندپروازی های منطقه‌ای ایران را از پرونده هسته‌ای جدا نشان دهد. دولت ترامپ نباید این اشتباه را به شکلی معکوس تکرار کند و تنها بر پرونده هسته‌ای تمرکز داشته باشد، در حالی که ایران در حال تسلط بر بستر دریاست.

این رسانه صهیونیستی نوشت: سپاه این هفته از یک تشدید نظامی سخن نگفت؛ بلکه چیزی ماندگارتر را اعلام کرد: طرحی برای تبدیل شدن به بخشی دائمی از حکمرانی دیجیتال جهانی. اگر این طرح با مخالفت قاطع آمریکا و ایجاد چارچوب حقوقی الزام‌آور برای حفاظت از کابل‌ها تحت نظارت دریایی متحدان روبه‌رو نشود، تهران به نظام مجوزدهی بسنده نخواهد کرد. ایران ایستگاه عوارض ایجاد می‌کند، بازرسانی استخدام خواهد کرد و در نهایت تصمیم می‌گیرد چه چیزی اجازه عبور داشته باشد و چه چیزی نه. تنگه نفت همیشه قابل مشاهده بود. تهدید کابل‌ها در برابر دیدگان همه پنهان مانده بود و ایران اکنون کاری کرده که دیگر نتوانیم ادعا کنیم آن را ندیده‌ایم.