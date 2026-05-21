سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: دشمن باید تسلیم خواسته مردم ایران شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی پنجشنبه‌شب در اجتماع مردم برازجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت اظهار کرد: شهید رئیسی نگاه ویژه‌ای به رفع مشکلات مردم داشت و به صورت جهادی و شبانه‌روزی در حال خدمت به مردم بود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با نگاه ویژه شهید رئیسی شاهد تعریف و اجرای پروژه‌های مهم و بزرگی در شهرستان بودیم که مهمترین پروژه‌ها مربوط به مطالبات اصلی مردم در حوزه‌های آب و راه بود.

وی ادامه داد: جنگ با دشمن آمریکایی صهیونیستی پایان نیافته و ما همچنان در حال مبارزه هستیم. دشمن با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که داشته و دارد، نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند و این نشان‌دهنده قدرت نیروی دریایی سپاه است.

رضایی همچنین به جنگ ترکیبی و شناختی دشمن اشاره کرد و افزود: این نوع جنگ سخت‌تر از قبل ادامه دارد و اگر کسی بخواهد درباره این جنگ قضاوت کند، باید به میدان نگاه کند.

وی با تأکید بر ضرورت مقاومت در برابر دشمن، گفت: هر مذاکره‌ای که انجام می‌شود باید به تسلیم دشمن منجر شود و هرگز اجازه نخواهیم داد که منافع کشور در این مذاکرات قربانی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر جنگ دیگری رخ دهد و دشمن فکر تجاوز را به سر داشته باشد، این بار قاطعانه تر و کوبنده‌تر به دشمن پاسخ خواهیم داد.