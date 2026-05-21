به گزارش خبرنگار مهر، میلاد گودرزی پنجشنبه شب در جمع مردم الوند، با اشاره به ۸۰ شب حضور مستمر مردم در خیابانها، این اجتماعات را نه یک گردهمایی ساده، که تصویر درسهایی که از مردم آموختهایم توصیف کرد و گفت: شما رهبران مبعوثشده این شبها هستید و امثال بنده تنها دانشجویانی هستیم که آنچه از شما آموختهایم را تصویر میکنیم.
وی با اشاره به گزارش اخیر یک روزنامه معتبر اسرائیلی که به گفته او از فیلتر اداره سانسور ارتش اسرائیل عبور کرده، تصریح کرد: این گزارش فاش میکند که از حدود ۲۰ سال قبل، طرحی در موساد برای ترور رهبر ایران و جایگزینی یک عنصر نفوذی نزدیک به خودشان در رأس حاکمیت ایران وجود داشته است. این طرح در دوره اولمرت کنار گذاشته شد، اما در سال ۲۰۲۱ و در دوره نتانیاهو مجدداً روی میز آمد و از دیماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شد.
گودرزی افزود: مرحله اول این طرح، ترور آیتالله خامنهای و آن ضایعه بزرگ برای ایران عزیز بود. مرحله دوم، شلوغسازی خیابانها و نفوذ تجزیهطلبان مسلح از غرب کشور و مرحله سوم، روی کار آوردن یک رهبر جدید همسو با اهداف آنها بود اما به یمن لطف الهی و به مدد شما مردم، این طرح متوقف شد.
این فعال سیاسی با اشاره به توییت رسمی موساد مبنی بر سربازان ما بین شما مردم ایران هستند و تبریک سال نو پمپئو به افسران موساد در میان معترضین، تأکید کرد: شما مردم با تسخیر خیابان، این طرح را در نطفه خفه کردید. بزرگترین ضربه روحی که به دشمن زدیم، بهت آنها از واکنش مردم ایران بود؛ مردمی که قرار بود سیاهی لشکر آنها برای سقوط جمهوری اسلامی باشند، حالا در نقطه مقابل ایستادهاند و اتفاقاً سیاهی لشکر نیستند، موضع دارند و حرف برای گفتن دارند.
گودرزی با طرح این پرسش که چرا پس از آتشبس، مردم همچنان در خیابانها ماندند؟، پاسخ داد: حس من این است که شما نگران پایانبندی این جنگ هستید؛ نگران اینکه این جنگ چگونه تمام شود. از زوایای مختلف تحلیل میشود که هر طور این جنگ تمام شود، دهههای آینده ایران نیز همان شکل را خواهد داشت.
وی با اشاره به تأثیر پایانبندی جنگ بر اقتصاد، امنیت و جایگاه کشور، تأکید کرد: زاویه دغدغه من این است که شأن و نقش مردم در تصمیمگیری برای پایان جنگ چیست؟ اگر مدل مشارکت ما در چله اول که کار کرد و مؤثر بود، در چله دوم به صرف تجمع و پرچم چرخاندن محدود بماند، کافی نیست.
این فعال سیاسی با انتقاد از نگاهی که مردم حاضر در خیابان را بازیگران بدون دیالوگ یا سیاهی لشکر میپندارد، تصریح کرد: شما حرف دارید، موضع دارید. مطالبه انتقام، حفظ بازدارندگی هستهای و ایستادگی بر سر دهبندی رهبری که شروط غیرقابل اغماض پایانبندی جنگ است، موضع شماست. نظرسنجیهای معتبر نشان میدهد ۵۳ درصد مردم ایران حداقل یک بار به خیابان آمدهاند و ۲۶ درصد هر شب یا اکثر شبها حاضر بودهاند. یکسوم کسانی که در انتخابات اخیر رأی ندادند، امروز کف خیابان هستند. شما اکثریت جامعه ایرانید و حق دارید در تصمیمگیری پایان جنگ مشارکت کنید.
سه الگوی حکمرانی و گام به سوی مشارکت
گودرزی در ادامه سخنان خود به صورتبندی سه الگوی کلی حکمرانی پرداخت و بیان کرد: الگوی اول، حکومت پادشاهی است که مردم در آن سیاهی لشکرند. الگوی دوم، دموکراسی نمایندهمحور است که ما در آن قرار داریم؛ مردم رأی میدهند تا عدهای به جای آنها تصمیم بگیرند اما بحران این الگو، احساس عدم نمایندگی است. الگوی سوم، حکمرانی مشارکتی است که در آن مردم مستقیماً در تصمیمگیریها و اجرا مشارکت میکنند.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند هند که سالانه ۵۰۰۰ مجمع عمومی محلی برای حل مسائل شهری برگزار میکنند، افزود: ما فقط در تهران و فقط در کمتر از سه ماه، ۵۰۰۰ تجمع برگزار کردیم. این ظرفیت میتواند در اداره شهر، در حل مسائل الوند و در حکمرانی فردای کشور جاری شود. اما بعضی جریانات نهتنها نمیخواهند شما یک قدم به جلو بردارید، که حتی مجلس را ۸۰ روز تعطیل کردهاند؛ مجلسی که قرار بود قانون تنگه هرمز را تصویب کند و در مذاکرات نقشآفرینی کند.
گودرزی با اشاره به مفهوم نهضت در برابر نظام از نگاه دکتر شریعتی، گفت: انقلابها پس از پیروزی به نظام و وضع موجود تبدیل میشوند، اما تفاوت انقلاب اسلامی این است که نهضت آن نمرده است. نهضت ترکیبی از سه لایه است: ولیفقیه، نهادهای انقلابی همچون سید مجید موسوی که شما او را نماینده خود میدانید، و نهضت اجتماعی که شما مردم هستید. این سه لایه در کنار هم مواظبند نظامشان کج نرود.
وی با اشاره به حس بزن که خوب میزنی که مردم این شبها نسبت به نیروهای مسلح دارند، افزود: این حس یعنی من احساس میکنم نماینده واقعی من هستی. اگر از من بپرسند سید مجید موسوی نماینده توست، با افتخار میگویم آری. چون همدغدغه من است، هم کارآمد است. این حس را باید در آینده ایران نسبت به سیاسیونمان هم داشته باشیم؛ باید بتوانیم به یک مسئول بگوییم "بزن که خوب میزنی" در مبارزه با فساد، در مبارزه با تبعیض. مملکت و ملتی که توانسته کمر آمریکا را بشکند، گردن مفسدان اقتصادی را خیلی راحتتر میتواند بشکند.
نظر شما