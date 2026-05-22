امام جمعه الوند: در آستانه «خرمشهرهای جدید» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی این هفته که با سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) و گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر مصادف بود، با اشاره به شرایط حساس کنونی، به تحلیل جنگ ترکیبی دشمن، وضعیت مذاکرات و وظایف ملت پرداخت.

وی با تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع)، به تبیین جایگاه علمی آن حضرت پرداخت و گفت: لقب "باقرالعلوم" که پیامبر اکرم(ص) سال‌ها پیش از ولادت امام پنجم بر ایشان نهادند، نه‌تنها بیانگر جایگاه علمی بی‌نظیر آن حضرت، بلکه ترسیم‌کننده رسالت ایشان در گشودن و گسترش حقیقت علم در جان‌های مستعد است. امام باقر(ع) علم را نه در قالب کتاب‌ها، بلکه به‌عنوان نوری حقیقی در دل‌های آماده به ودیعه نهادند و تشنگان معارف الهی را از چشمه زلال ولایت سیراب ساختند.

امام جمعه الوند با پیوند دادن این مفهوم به دوران معاصر افزود: باقرالعلوم بودن یعنی گشودن حقیقت علم در دل‌ها و پیوند زدن تشنگان معارف به نهر عظیم ولایت محمدی(ص) که امروز در مسیر ولایت فقیه جاری است.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام حج، کعبه را مهم‌ترین نماد جهانی اسلام و موهبتی برای تمام انسان‌ها و محور قیام به قسط و عدل توصیف کرد و گفت: نگاه به کعبه نیز خود عبادتی نورانی و ظلمت‌زُدا به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام مهدوی در خطبه دوم، با گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، به بیان تحلیل خود از وضعیت کنونی پرداخت و با استناد به پیش‌بینی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: در دوران جدید، رویارویی شجاعانه ملت ایران برابر دشمن آمریکایی-صهیونی، ما را در آستانه "خرمشهرهای جدید" قرار داده است. آتش‌بسی که در آن هستیم، وقفه‌ای تاکتیکی در دل جنگ است؛ نه پایان آن.

وی با هشدار نسبت به عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن تأکید کرد: دشمن با تمرکز بر اشغال خرمشهرِ اراده ملت ایران، به دنبال کاهش تاب‌آوری ملی و ایجاد تردید در مردم و مسئولان است. آنچه پیش رو داریم، یک نبرد ترکیبی تمام‌عیار است که بخش عظیمی از آن در ذهن‌ها و دل‌ها رقم خواهد خورد. پیروزی در گرو استحکام ذهنی ما، انسجام و اعتماد به یکدیگر، گوش به فرمان رهبری بودن و مراقبت از تکرار ناخواسته صدای دشمن در داخل است.

امام جمعه الوند در ادامه، به تشریح چهار مأموریت کلیدی که رهبر معظم انقلاب برای ملت ایران در جنگ ترکیبی کنونی تبیین فرموده‌اند، پرداخت و گفت: نخست، حضور فیزیکی مستمر در صحنه؛ دوم، وحدت ملی به‌عنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی؛ سوم، مدیریت مصرف رسانه‌ای و پدافند شناختی در برابر رسانه‌های معاند و پرهیز از دامن زدن به ناامیدی؛ و چهارم، کمک متقابل و مواسات مؤمنانه. این چهار وظیفه، اضلاع مثلث تاب‌آوری اجتماعی، هوشیاری شناختی و همبستگی عملی را شکل می‌دهد که جامعه را در برابر توطئه‌های دشمن آسیب‌ناپذیر می‌کند.

وی با ابراز اطمینان از پیروزی نهایی افزود: این بار نیز با قوّت در میدان و ذهن، صبح پیروزی زودتر از تصور دشمن طلوع خواهد کرد. این پیروزی به نام همین مردمی رقم می‌خورد که امروز در خیابان‌ها نماد مقاومت‌اند. لحظات، سرنوشت‌ساز است و دعای مردم برای تصمیم‌گیران و رزمندگان، ضامن نهایی تحقق وعده الهی پیروزی است.

حجت‌الاسلام مهدوی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به اختلافات باقی‌مانده در مذاکرات، موضعی انتقادی نسبت به آمریکا اتخاذ کرد و گفت: غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز از جمله نقاط اختلافی درباره توافق هستند. اما به همین خیال باشیم که آمریکا به خواسته‌های ایران تن دهد؟ آمریکا امضا و توافق برجام را که پای آن تعهد داشت، پاره کرد و در زباله‌دانی انداخت. حالا حرف از کاهش شکاف می‌زنید؟ آن هم ترامپ! قاتل رهبر انقلاب، حاج قاسم سلیمانی و کودکان میناب! ما با قاتل رهبر عزیزمان کاهش تنش نداریم؛ این عین شرافت است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تصمیم قطعی ایران مطابق فرامین امام خامنه‌ای، حفظ ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی است، تصریح کرد: همین امر دشمنان را به شدت عصبانی و خشمگین کرده و فعلاً راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست نمی‌بینند.