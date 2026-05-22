مسکو: طرح ترامپ درباره غزه فقط روی کاغذ مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت تأکید کرد طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای غزه که در قالب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت تصویب شده، همچنان «عمدتاً یک سند روی کاغذ» است.
نبنزیا گفت شش ماه پس از تصویب این طرح، وعدههای مطرحشده درباره آتشبس، ارسال گسترده کمکهای بشردوستانه، تشکیل کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه و استقرار نیروهای بینالمللی تثبیتکننده، هنوز عملی نشدهاند.
وی همچنین با اشاره به طرحهای تبلیغاتی درباره تبدیل غزه به «ریویرای خاورمیانه» گفت این وعدهها صرفاً برای پنهان کردن واقعیت تلخ و بحران انسانی در نوار غزه مطرح شدهاند.
نماینده روسیه افزود در حالی که خواستههای اسرائیل درباره آزادی اسرا و بازگرداندن اجساد کشتهشدگان تا حد زیادی اجرا شده، سایر بندهای توافق همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.
طرح آمریکا برای غزه که در نوامبر ۲۰۲۵ در شورای امنیت تصویب شد، شامل اداره موقت بینالمللی غزه، تشکیل «شورای صلح» تحت ریاست ترامپ و استقرار نیروی نظامی بینالمللی با هماهنگی رژیم اسرائیل و مصر بود.
