۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۶

چین: از حاکمیت و کرامت ملی کوبا قاطعانه حمایت می‌کنیم  

پکن با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه هاوانا، اعلام کرد که با هرگونه مداخله خارجی و استفاده ابزاری از سازوکارهای قضایی علیه کوبا مخالف است.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری چین (شینخوا) ، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد پکن به‌طور قاطع از کوبا در حفظ حاکمیت و کرامت ملی‌اش حمایت می‌کند و با هرگونه مداخله خارجی در امور این کشور مخالف است.

این مقام چینی در واکنش به تهدیدهای آمریکا علیه کوبا تأکید کرد که پکن سوءاستفاده از ابزارهای قضایی و اعمال فشار بر هاوانا تحت هر عنوانی را نمی‌پذیرد.

به گفته او، چین هرگونه تلاش قدرت‌های خارجی برای فشار بر کوبا را مردود می‌داند و بر حق این کشور برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی خود تأکید دارد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که طی چند ماه اخیر سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را در پیش گرفته، مدعی است که این کشور همچنان «تهدیدی استثنایی» برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود.

در همین حال، کوبا علاوه بر تحریم‌های طولانی‌مدت آمریکا که از سال ۱۹۶۲ اعمال شده، با محدودیت‌های جدیدی نیز مواجه است. از جمله این اقدامات، تحریم نفتی اعمال‌شده از سوی واشنگتن از ژانویه سال جاری است که ورود محموله‌های سوخت به این کشور را به‌شدت محدود کرده است.

    • فریدون IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      ملل جهان در کنار دولت های سوسیالیست و ملی از ویتنام و کوبا در مقابل جنگ امپریالیستی آمریکا حمایت کردند ولی آن حمایت لازم از ایران نشد ،
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      امروز باید کشور های ایران ، چین ، روسبه و کوبا و هر کشور مستقل سیاسی در جهان با هم متحد و در مقابل جهان تک قطبی و یکه تازی آمریکا ایستاده و او را وادار به تسلیم کنند

