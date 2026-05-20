هاوانا: اتهام آمریکا علیه رهبر کوبا، بهانه برای تجاوز نظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «میگل دیاز کانل»، رئیس‌جمهور کوبا تأکید کرد: اتهامات مطرح‌شده از سوی آمریکا علیه راول کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، یک اقدام کاملاً سیاسی و مغرضانه است که فاقد هرگونه پایه و اساس قانونی است.

کانل تصریح کرد: این اتهامات بی‌پایه، نشان‌دهنده اوج قلدری و البته سرخوردگی و ناامیدی واشنگتن در برابر پایداری انقلاب کوبا و اتحاد رهبری آن است.

رئیس‌جمهور کوبا در پایان افشا کرد: بزرگ‌نمایی این پرونده ساختگی از سوی کاخ سفید، صرفاً با هدف تبرئه و زمینه‌سازی برای یک *تجاوز نظامی علیه خاک کوبا صورت می‌گیرد.

وی پیشتر نیز گفته بود که آنچه هاوانا تجربه می‌کند به دلیل اقدامات آمریکا با هدف خفه کردن اقتصاد محلی مان است.

کانل افزود: ادعاهای رفع محدودیت‌ ها بر عرضه سوخت به کوبا نادرست و فاقد هرگونه مدرکی است.

رئیس جمهور کوبا سپس اضافه کرد: آمریکا مکررا بدون ارائه استدلال‌ های معتبر، اطلاعات نادرستی منتشر می‌کند. مسئولیت بحران کنونی برعهده کسانی است که دستور بستن تمام دسترسی‌ ها به منابع مادی و مالی را علیه هاوانا داده اند. اقدامات تنبیهی آمریکا شامل فشار بر کشورها و شرکت‌هایی است که با بخش انرژی با کوبا معامله می‌کنند.

کانل سپس افزود: واشنگتن در مراحل مختلف تاریخ بر اساس دروغ، از زور و فشار استفاده کرده است.

این سخنان درحالی بیان می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش در سخنانی مدعی شد: در حال آزادسازی کوبا هستیم.

وی درحالی که کوبا رو محاصره کرده و اجازه ورود سوخت به این کشور را نمی دهد، افزود: باید به کوبایی‌ها کمک کنیم؛ آن‌ها نه غذا دارند و نه انرژی، اما مردمی بزرگ هستند.