پاسخ افشاگرانه کوبا به مواضع خصمانه «روبیو» علیه هاوانا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه کوبا امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای در پاسخ به مواضع خصمانه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: او روایتی نادرست را تکرار می‌کند؛ تحریم، علت واقعی رنج مردم کوبا است.

وزارت امور خارجه در این بیانیه اضافه کرد: روبیو نماینده منافع فاسد و کینه‌ توز در جنوب فلوریدا است و از طرف اکثر کوبایی‌ های ساکن آمریکا صحبت نمی‌ کند. سوء استفاده واشنگتن از سالگرد ۲۰ می ۱۹۰۲ با هدف ترویج بازگشت به دوره سلطه و سرسپردگی آمریکا صورت می‌گیرد.

این در حالیست که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر با اتخاذ موضعی خصمانه علیه هاوانا ادعا کرده بود که مسئولیت بحران کمبود برق، غذا و سوخت در کوبا بر عهده دولت هاوانا است؛ این در حالیست که کوبا طی سال‌ های اخیر با بحران‌ های اقتصادی، کمبودهای گسترده در حوزه انرژی و کالاهای اساسی به دلیل موضع خصمانه واشنگتن مواجه بوده است.