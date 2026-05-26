حمایت غذایی پکن از هاوانا؛ ارسال ۱۵ هزار تن برنج چینی به کوبا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در حالی که کشور کوبا با بحران شدید اقتصادی و کمبود سوخت دستوپنجه نرم میکند، دولت چین محمولهای حاوی ۱۵ هزار تن برنج را به عنوان بخشی از یک بسته حمایتی گستردهتر به این کشور ارسال کرد. رسانههای دولتی چین این اقدام را بخشی از برنامه کمکهای غذایی پکن برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم کوبا توصیف کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این محموله روز شنبه در بندر هاوانا پهلو گرفت و قرار است در مجموع ۶۰ هزار تن برنج طی مراحل مختلف تحویل مقامات کوبایی شود. میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، ضمن تایید دریافت این کمکها، آن را نشانهای از روابط عمیق و همکاریهای راهبردی میان دو کشور دانست و تأکید کرد که این اقدام ارزشمند پکن به نفع میلیونها شهروند کوبایی و بخشهای حیاتی نظیر بهداشت و آموزش خواهد بود.
سفیر چین در هاوانا نیز طی مراسم تحویل این محموله، آن را بخشی از برنامه کمکهای اضطراری پکن توصیف کرد و اظهار داشت که این همکاریها نشاندهنده ایستادگی دو کشور در «شرایط پیچیده بینالمللی» است. دولت چین بارها بر حمایت از حاکمیت ملی و کرامت کوبا تأکید کرده و خواستار لغو تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه این کشور شده است.
کوبا در ماههای اخیر با بحران جدی تأمین انرژی و قطعی گسترده برق مواجه بوده است؛ بحرانی که بخشی از آن به تحریمهای نفتی واشنگتن و پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر علیه ایران نسبت داده میشود. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی تند، کوبا را «مقصد بعدی» ایالات متحده پس از پایان عملیات نظامی علیه ایران خوانده و مدعی شده است که این جزیره بهزودی شکست خواهد خورد.
