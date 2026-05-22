پیش بینی هواشناسی هرمزگان جمعه ۱ خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
وی افزود: آسمان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود و انتقال گرد و غبار نیز از نواحی جنوب غرب کشور و خلیج فارس به استان به ویژه مناطق غربی و شمالی استان و جزایر مورد انتظار است و سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
سی سی پور با اشاره به افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی در جزایر کیش و لاوان، گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از دریاروی با شناورهای سبک خودداری شود و از تردد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر خودداری شود و در زمان بروز گرد و غبار از ماسک استفاده شود و از ترددهای غیر ضرور خودداری شود.
سی سی پور گفت: این شرایط ناپایدار دریایی تا صبح روز یکشنبه سوم خرداد در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود و خیزش گرد و خاک نیز محتمل خواهد بود.
وی افزود: از لحاظ دمایی در این مدت روند افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.
