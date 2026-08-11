سردار محبی: آمریکا حتی یک شناور جنگی هم در خلیج فارس ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا پیش‌از جنگ رمضان ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در منطقه داشت اما امروز حتی یک شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور ندارد.

وی افزود: درصورت وقوع مجدد تهدید علیه ایران، صدها هزار مایل خطوط انتقال انرژی، هزاران نیروگاه و همۀ سامانه‌های آمریکایی و غیرآمریکایی و حتی زیرساخت‌های جهانی متصل به اینترنت در معرض تهدید قرار دارند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دکترین آمریکا بر جنگیدن همزمان در چند جبهه استوار است و کاهش تسلیحات برای این کشور در قلب اقیانوس آرام، در مقابل روسیه و چین و همچنین در جبهه‌هایی که آمریکا آنها را تهدید تلقی می‌کند، تهدید بزرگی است.