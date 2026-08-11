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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

سردار محبی: آمریکا حتی یک شناور جنگی هم در خلیج فارس ندارد

سردار محبی: آمریکا حتی یک شناور جنگی هم در خلیج فارس ندارد

سخنگوی سپاه گفت: آمریکا پیش‌ از جنگ تحمیلی سوم ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در منطقه داشت اما امروز حتی یک شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا پیش‌از جنگ رمضان ۳۰ تا ۴۰ شناور جنگی در منطقه داشت اما امروز حتی یک شناور جنگی آمریکا در خلیج فارس حضور ندارد.

وی افزود: درصورت وقوع مجدد تهدید علیه ایران، صدها هزار مایل خطوط انتقال انرژی، هزاران نیروگاه و همۀ سامانه‌های آمریکایی و غیرآمریکایی و حتی زیرساخت‌های جهانی متصل به اینترنت در معرض تهدید قرار دارند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دکترین آمریکا بر جنگیدن همزمان در چند جبهه استوار است و کاهش تسلیحات برای این کشور در قلب اقیانوس آرام، در مقابل روسیه و چین و همچنین در جبهه‌هایی که آمریکا آنها را تهدید تلقی می‌کند، تهدید بزرگی است.

کد مطلب 6914669

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