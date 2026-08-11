به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: همزمان با حضور پرشور زائران پیاده حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) در مبادی منتهی به مشهد مقدس، ۱۵ دستگاه از ناوگان اداره سرویس های تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی مشهد با هدف تسهیل تردد و رفاه حال زائران، به‌صورت رایگان به ارائه خدمات پرداختند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: این ناوگان در مبادی ورودی شهر مستقر شده و با جابه‌جایی زائران پیاده، زمینه تسهیل دسترسی آنان به شهر مشهد را فراهم کردند.

وی افزود: سازمان اتوبوسرانی مشهد با بسیج ظرفیت‌های ناوگان تحت نظارت خود، تلاش کرده است همزمان با افزایش حضور زائران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، خدمات حمل‌ونقل عمومی شایسته‌ای به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی ارائه کند.