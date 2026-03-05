پیش بینی هواشناسی هرمزگان چهارشنبه ۱۴ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز در خلیج فارس و پاره‌ای از نقاط استان وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی خواهد شد و وزش بادهای نسبتاْ شدید شمال غربی تا جنوب غربی بر روی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به ویژه در بعدازظهر و شب سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

سی سی پور خاطرنشان کرد: بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در سواحل و جزایر و مناطق غربی استان دور از انتظار نیست.

او با اشاره به اینکه دریا بخصوص در بعدازظهر و شب مواج خواهد بود، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان به ویژه بنادر غربی در نظر گرفته شود و شناورهای سبک و صیادی از دریاروی خودداری کنند.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس خواهد بود.