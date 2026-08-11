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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

سومین جشنواره ملی زعفران علوی آبان‌ماه برگزار می‌شود

سومین جشنواره ملی زعفران علوی آبان‌ماه برگزار می‌شود

کاشان - دبیر جشنواره ملی زعفران علوی کاشان گفت: سومین دوره از این جشنواره آبانماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سومین دوره از جشنواره ملی زعفران روستای علوی کاشان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: سومین دوره جشنواره امسال با رویکردی تخصصی‌تر، برنامه‌ریزی گسترده‌تر و با تاکید ویژه بر نوآوری در صنعت زعفران و اجرای طرح‌های مبتکرانه در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و اشتغال‌زایی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های روستای علوی و جایگاه آن در تولید زعفران ابراز کرد: جشنواره ملی زعفران علوی در دوره سوم تلاش دارد از قالب یک رویداد صرفاً آیینی فراتر رفته و به بستری مؤثر برای هم‌افزایی میان فعالان حوزه زعفران، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و مجموعه‌های مرتبط با توسعه روستایی تبدیل شود.

دبیر جشنواره زعفران روستای علوی کاشان تصریح کرد: در این دوره، نگاه ویژه‌ای به زنجیره ارزش زعفران، توسعه بازار، فرآوری، برندسازی، ایده‌های نو در بسته‌بندی، ظرفیت‌های صادراتی و همچنین پیوند زعفران با گردشگری کشاورزی و بوم‌گردی خواهد شد.

به گفته وی، هدف این است که جشنواره بتواند ضمن معرفی توانمندی‌های روستای علوی، به شکل‌گیری فرصت‌های تازه برای اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

جعفری همچنین از انجام یک اقدام مهم فرهنگی در آستانه این جشنواره خبر داد و گفت: تاریخ شفاهی کشت زعفران در منطقه کاشان، به‌ویژه روستای علوی، در حال مستندسازی است و این مجموعه ارزشمند در جشنواره امسال در قالب آثار مستند و کتاب منتشر و رونمایی خواهد شد. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در حفظ میراث بومی، انتقال تجربه نسل‌های گذشته و ثبت هویت کشاورزی منطقه ایفا کند.

کد مطلب 6914566

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