سعید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سومین دوره از جشنواره ملی زعفران روستای علوی کاشان در آبانماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: سومین دوره جشنواره امسال با رویکردی تخصصیتر، برنامهریزی گستردهتر و با تاکید ویژه بر نوآوری در صنعت زعفران و اجرای طرحهای مبتکرانه در حوزههای گردشگری، کشاورزی و اشتغالزایی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای روستای علوی و جایگاه آن در تولید زعفران ابراز کرد: جشنواره ملی زعفران علوی در دوره سوم تلاش دارد از قالب یک رویداد صرفاً آیینی فراتر رفته و به بستری مؤثر برای همافزایی میان فعالان حوزه زعفران، پژوهشگران، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و مجموعههای مرتبط با توسعه روستایی تبدیل شود.
دبیر جشنواره زعفران روستای علوی کاشان تصریح کرد: در این دوره، نگاه ویژهای به زنجیره ارزش زعفران، توسعه بازار، فرآوری، برندسازی، ایدههای نو در بستهبندی، ظرفیتهای صادراتی و همچنین پیوند زعفران با گردشگری کشاورزی و بومگردی خواهد شد.
به گفته وی، هدف این است که جشنواره بتواند ضمن معرفی توانمندیهای روستای علوی، به شکلگیری فرصتهای تازه برای اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
جعفری همچنین از انجام یک اقدام مهم فرهنگی در آستانه این جشنواره خبر داد و گفت: تاریخ شفاهی کشت زعفران در منطقه کاشان، بهویژه روستای علوی، در حال مستندسازی است و این مجموعه ارزشمند در جشنواره امسال در قالب آثار مستند و کتاب منتشر و رونمایی خواهد شد. این اقدام میتواند نقش مهمی در حفظ میراث بومی، انتقال تجربه نسلهای گذشته و ثبت هویت کشاورزی منطقه ایفا کند.
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