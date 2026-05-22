حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت بازسازی و جبران خسارتهای ناشی از حملات اخیر اظهار کرد: اولویت اصلی بنیاد مسکن، تسریع در پرداخت خسارتهای مردمی و بازگرداندن آرامش به خانوادههای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن است.
وی افزود: تاکنون خسارت ۲ هزار واحد مسکونی و تجاری با مبلغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات اختصاصی بنیاد مسکن پرداخت شده است که این اقدام در راستای حمایت از آسیبدیدگان و تسریع در روند جبران خسارات انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام با اشاره به اجرای دستورالعمل مصوب هیئت دولت در زمینه بازسازی واحدهای تخریبشده و آسیبدیده تصریح کرد: ارزیابی بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد تجاری و مسکونی در سطح استان به پایان رسیده که از این تعداد، حدود ۱۵۰ واحد بهطور کامل تخریب و ۱۰۰ درصد خسارتدیده برآورد شدهاند.
محبی با تأکید بر مطالبه بهحق مردم برای جبران سریع خسارات گفت: در خصوص پروژههای بزرگتر و واحدهای کاملاً تخریبشده، منتظر ابلاغ و تخصیص اعتبارات تکمیلی هستیم و به محض تأمین منابع مالی، فرآیند نظارت بر بازسازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیریها برای تسریع در پرداخت سایر خسارتها ادامه دارد و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی و تأمین اعتبارات لازم، روند بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده شتاب بیشتری بگیرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام ابراز امیدواری کرد با عزم جدی و همافزایی دستگاهها، پرداخت باقیمانده خسارتها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
نظر شما