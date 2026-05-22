۳ واحد صنفی متخلف در ایلام پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده امروز در جریان بازدید از گشتهای نظارتی و بررسی وضعیت عمدهفروشیها و انبارهای تأمین کالاهای اساسی، بر لزوم تشدید کنترل و نظارت بر بازار تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بازار ایلام بهصورت روزانه تحت رصد دستگاههای مسئول قرار دارد، گفت: با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران معیشت مردم بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد.
دادستان ایلام افزود: در نتیجه این بازرسیها، برای سه واحد صنفی متخلف دستور پلمب صادر شده و بازرسیها در سایر نقاط نیز ادامه دارد. هر جا تخلفی مشاهده شود، قطعاً برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.
بخشنده یکی از مهمترین تخلفات واحدهای صنفی را عدم درج قیمت عنوان کرد و گفت این موضوع میتواند به بروز تخلفات گستردهتر منجر شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی، تأکید کرد: افرادی که اقدام به گرانفروشی یا احتکار کالاهای ضروری مردم کنند، با شدیدترین برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد.
