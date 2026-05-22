توقیف کامیون حامل بیش از ۱۰ تن چوب قاچاق در کامیاران

صابر مفاخری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی دقیق و همکاری همیاران طبیعت درباره قطع و قاچاق محصولات جنگلی از گونه بید در محور دهگلان ـ موچش، عملیات ویژه‌ای از سوی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان اجرا شد.

وی افزود: این عملیات روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با هماهنگی ریاست دادگاه عمومی بخش موچش و همراهی نیروهای انتظامی کلانتری موچش انجام شد و طی آن یک دستگاه کامیون «FM جفت» شناسایی، متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این خودرو حامل بیش از ۱۰ تن مقطوعات چوبی از گونه بید بوده است.

مفاخری ادامه داد: با توجه به قرائن موجود مبنی بر فرار متخلفان و تغییر مسیر به جاده‌های فرعی، کامیون توقیف‌شده با اسکورت کلانتری موچش و پاسگاه انتظامی فقیه‌سلیمان به اداره منابع طبیعی کامیاران منتقل شد تا مراحل تشکیل پرونده، تنظیم صورت‌جلسه و ارجاع به مرجع قضایی انجام شود.

وی تأکید کرد: اقدامات قانونی لازم در چارچوب ماده ۲۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در حال پیگیری است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران خاطرنشان کرد: این عملیات نمونه‌ای از هماهنگی و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، یگان حفاظت و همیاران طبیعت در راستای صیانت از منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب در شهرستان کامیاران است.