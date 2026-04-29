کشف و ضبط ۳ تن چوب بید در کامیاران؛ یک متخلف بازداشت شد

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و بازرسی نیروهای یگان حفاظت سرجنگل بانی موچش در محدوده روستاهای عباس‌آباد و یمینان، دپوی چوب‌آلات از گونه بید در حوالی روستای عباس‌آباد شناسایی شد.

وی افزود: با هماهنگی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی کامیاران و تشکیل دو اکیپ عملیاتی از نیروهای شهرستان و بخش موچش، مأموران به همراه پرسنل انتظامی پاسگاه فقیه سلیمان به محل اعزام شدند.

مدیر منابع طبیعی کامیاران ادامه داد: در این عملیات، حدود ۳ هزار کیلوگرم چوب بید که در پشت منازل مسکونی دپو شده بود، کشف و ضبط و طی دو مرحله با خودروی استیجاری به اداره منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.

وی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: با دستور و نظارت مستقیم رئیس دادگاه عمومی بخش موچش، فرد متخلف که مانع اجرای مأموریت شده بود، بازداشت شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی و ارجاع به تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.